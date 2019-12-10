أردام: أردوغان دعم الإرهاب في سورية

أكد أران أردام عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري التركي مجددا، على أن نظام رجب طيب أردوغان الإخواني هو السبب الرئيس لمشكلات المنطقة مشيراً إلى دعمه المتواصل للتنظيمات الإرهابية في سورية.

وحذر أردام في مقابلة تلفزيونية من أن استمرار أردوغان في نهجه الإخواني ينعكس بشكل خطير على تركيا وقال إن أردوغان اعتمد في نهجه على العقيدة الإخوانية التي اعتقد أنها ستجعل منه خليفة وسلطانا جديداً فقدم كل أنواع الدعم للتنظيمات الإرهابية في سورية.

وانتقد أردام العدوان الذي يشنه نظام أردوغان على الأراضي السورية مؤكداً أنه لا يمكن تبرير الاحتلال التركي لأجزاء من هذه الأراضي تحت أي ذريعة وتقديم الدعم لمجموعات مسلحة تقوم بممارسات الإرهابيين.