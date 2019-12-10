أستانا.. الوفد السوري يعقد لقاء مع الوفد الروسي

عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري لقاء مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرنتييف في العاصمة الكازاخية نور سلطان اليوم في إطار الجولة الرابعة عشرة من محادثات أستانا حول سورية.

وجرى خلال اللقاء استعراض جدول أعمال هذه الجولة وتم الاتفاق على مواصلة المشاورات المكثفة بين الجانبين بغية الخروج بأفضل النتائج في ظل الظروف المستجدة وبما يحقق مصالح الشعب السوري في الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأجرى الوفدان الروسي والإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي مشاورات ثنائية في إطار الجولة الحالية.

كما عقد الوفدان الروسي والإيراني لقاءين منفصلين مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون الذي يشارك في الجولة الحالية.

يذكر أن الجولة الثالثة عشرة ضمن صيغة أستانا انعقدت في نور سلطان يومي الأول والثاني من آب الماضي.