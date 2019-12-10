دوري الأبطال.. الإنتر وفالنسيا والفرصة الأخيرة للتأهل أمام متصدري مجموعتيهما

تفتتح مباراة نابولي الإيطالي وجينك البلجيكي لحساب المجموعة الخامسة، منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويحتاج الفريق الإيطالي المركز الثاني خلف المتصدر ليفربول الإنكليزي والذي ضمن تأهله مسبقاً، إلى التعادل حتى يضمن تأهله رسمياً إلى الدور الثاني، أما أقوى مباريات اليوم الأول لهذه الجولة فستجمع برشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي لحساب المجموعة السادسة، وبعد حجز البارسا لبطاقة التأهل الأولى عن المجموعة، يشتعل الصراع على البطاقة الثانية بين الإنتر الثاني برصيد سبع نقاط وبين بوروسيا دورتموند الألماني ثالث المجموعة بفارق الأهداف، وتنتظر الأخير مباراة سهلة سلافيا براغ التشيكي، لذا سيكون على الفريق الإيطالي إكرام وفادة ميسي ورفاقه إذا ما أراد الصعود إلى الدور التالي.

ومن المتوقع أن يعتمد البرسا على خطة لعب متوازنة تجمع بين الدفاع والهجوم وتهدف لامتصاص وحماس الجماهير التي ستدعم منافسه بكل قوة والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي يجيدها البرسا والتي ستمثل خطورة بالغة على مرمى المضيف وخاصة أن تأخر في التسجيل، أما الإنتر سيحاول الانتر استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز معتمداً على طريقة لعب هجومية واضحة لتحقيق ذلك وخاصة أن ثنائي هجومه يلمعان في الدوري الكالتشيو وقد سهما في تصدر الفريق للدوري المحلي.

وفي قمة أخرى، يستقبل فالنسيا الإسباني فريق أياكس الهولندي لحساب المجموعة الثامنة، وتبدو المجموعة مفتوحة على كل الخيارات، حيث يتصدرها أياكس برصيد 10 نقاط ويليه فالنسيا بـ 8 نقاط وبفارق الأهداف عن تشيلسي الإنكليزي، وسيدخل فالنسيا وأياكس المباراة ولا بديل لهما عن الفوز لضمان التأهل وتجنب الدخول في دوامة الحسابات، وفيما يبحث أياكس عن تأكيد تفوقه على النادي الإسباني وتجديد فوزه عليه بعد هزيمته ذهاباً بثلاثية نظيفة، يسعى فالنسيا لإنقاذ موسمه بعد تراجع نتائجه في الليغا (يحتلّ المركز الثامن حالياً وسيواجه ريال مدريد في الجولة القادمة)، وعلى الجهة الأخرى، تنتظر تشيلسي مباراة هامشية بالنسبة لمنافسه ليل، لذا لن تكون مهمة كتيبة لامبارد صعبة بخطف النقاط الثلاث، وأي نتيجة أخرى قد تعرضه للإقصاء.

مباريات الساعة الثامنة: نابولي – جينك، سالزبورغ – ليفربول.

مباريات الساعة العاشرة: بنفيكا – زينيت سانت بطرسبورغ، أولمبيك ليون – لايبزغ، بوروسيا دورتموند – سلافيا براغ، إنتر – برشلونة، تشيلسي – ليل، أياكس – فالنسيا.

أرقام وإحصائيات

– خسر برشلونة مرة واحدة فقط في آخر تسع مباريات ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا، على سان سيرو وكانت عام 2010 في شهر نسيان بنتيجة (1-3)، فيما فاز في أربعة وتعادل في أربعة.

– شارك ليونيل ميسي بتسجيل 15 هدفاً في آخر 17 مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد الفرق الإيطالية، حيث أحرز 12 هدفًا وصنع ثلاثة تمريرات حاسمة، لكنه لم يسجل أبداً ضد إنتر في هذه المسابقة.

– يسعى نيكولو باريلا لاعب إنتر، إلى أن يصبح رابع لاعب إيطالي يسجل في مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا بعد روبرتو باجيو في عام (1998)، كريستيان فييري (2003) وجيامباولو بازيني (2011).

– التقى أياكس وفالنسيا 3 مرات في هذه المسابقة الأوروبية وكانت في دور المجموعات أيضاً، فاز الفريق الهولندي في واحدة وتعادل الفريقين في مناسبتين.

– خسر تشيلسي في ثلاث من آخر خمس مواجهات لعبها وفاز في واحدة وتعادل في الأخيرة، فيما خسر منافسه ليل مرتين من آخر خمسة لقاءات لعبها وفاز في الثلاثة المتبقية.

البعث ميديا || سامر الخير