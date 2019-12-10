ديشامب مدربا لفرنسا حتى 2022

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم أن مدرب المنتخب ديدييه ديشان مدد عقده لمدة عامين ليستمر في منصبه حتى عام 2022.

ونقلت رويترز عن نويل لو غريت رئيس الاتحاد الفرنسي قوله خلال مؤتمر صحفي: “لا يوجد خلاف حول النتائج.. إنه قرار منطقي”.

وتولى ديشان البالغ 51 عاماً تدريب منتخب فرنسا في 2012 ووصل لنهائي بطولة أوروبا 2016 ثم توج بكأس العالم 2018.

وخلال مسيرته كلاعب وسط حمل ديشان شارة القيادة عندما فازت فرنسا بكأس العالم 1998 على أرضها وببطولة أوروبا 2000.

وكلف الاتحاد الفرنسي ديشان الوصول للدور قبل النهائي على الأقل في بطولة أوروبا 2020.

وأوقعت القرعة فرنسا في مجموعة تضم البرتغال حاملة اللقب وألمانيا بجانب فريق سيصعد من الملحق بالبطولة التي تقام بين يومي الـ 12 من حزيران والـ 12 من تموز المقبلين.