ضبط مواد تركية مهربة في حماة

ضبط عناصر جمارك حماة عدة شاحنات ومستودعات تحوي كميات كبيرة من البضائع التركية المهربة بطرق غير مشروعة في مدينة حماة.

البضائع المهربة التي تمت مصادرتها بعد متابعة حثيثة وملاحقة من قبل عناصر الجمارك هي في الغالب ذات منشأ تركي ومهربة بطرق غير مشروعة من بينها أغذية تركية وتجهيزات كهربائية وألبسة ومبيدات زراعية وحشرية تشكل خطرا على صحة الإنسان.

وتقدر قيمة هذه البضائع تبلغ مئات الملايين ويجري جردها بشكل دقيق بعد أن تم تنظيم الضبوط اللازمة وتحويل أصحابها للقضاء المختص.