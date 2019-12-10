منخفض قطبي من الخميس للأحد

تتأثر سورية بمنخفض جوي قطبي المنشأ يبدأ الخميس القادم ويستمر لثلاثة أيام يترافق بهطولات مطرية غزيرة في معظم المناطق وثلجية على المرتفعات الجبلية.

تأثير المنخفض يبدأ الخميس القادم وتزداد فعاليته يومي الجمعة والسبت بهطولات مطرية غزيرة في معظم المناطق وخاصة الساحلية والشمالية الغربية وثلجية على المرتفعات الجبلية على ارتفاع 1400 متر فما فوق.

لمنخفض ينتهي تدريجياً الأحد صباحاً في المناطق الداخلية والجنوبية وليلاً في المناطق الشمالية الغربية والساحلية ويليه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يستمر لبقية أيام الأسبوع القادم.