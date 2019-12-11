«التربية» تكرّم المشاركين بماراثون دمشق الأول

قامت وزارة التربية بتكريم المشاركين في ماراثون دمشق الأول لدعم ذوي الإعاقة الذهنية والذي أقيم بالتعاون بين وزارة التربية ومؤسسة الأولمبياد الخاص السوري بتاريخ 6/12/2019 بمشاركة 2500 تلميذ من الحلقتين الأولى والثانية والجمعيات الأهلية ومؤسسة الأولمبياد الخاص السوري من ذوي الإعاقة الذهنية.

وخلال تكريمه الوفد العراقي المشارك في الماراثون قال وزير التربية عماد العزب: كنتم خير رسل لبلدكم، الذي أكد وحدة البلدين الشقيقين سورية والعراق، ورسالة للعالم أجمع أنه لا حصار على سورية القوية بحكمة قائدها وقوة جيشها وتصميم شعبها، وكنتم خير دليل على التعايش الحقيقي والاندماج مع التلاميذ العاديين، ومثالاً للتشاركية الناجحة، وأن زيارتكم بداية لمشاركات لاحقة في المجالين الرياضي والثقافي، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني سورية.

ومن جانبه بين رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة الأولمبياد الخاص السوري طريف قوطرش “عضو مجلس الشعب” خلال حضوره التكريم أن العمل مع وزارة التربية كان ومازال مثمراً وبناء، وكانت مشاركة الوفد العراقي متزامنة مع الاحتفال بيوم الإعاقة، والاطلاع على واقع دمج ذوي الإعاقة في المدارس والمجتمع السوري.

وأضاف قوطرش: إن نجاح ذوي الإعاقة الذهنية في النشاطات المختلفة يجسد حالة وطنية، لأنهم شريحة تساهم في بناء سورية، ونحن نحترم وجودهم، ونعمل مع الوزارات المعنية كافة بدعم وتوجيه من الحكومة السورية، وقدم درع مؤسسة الأولمبياد الخاص لوزير التربية امتناناً من المؤسسة لدوره الرائد والمشجع للتلاميذ ذوي الإعاقة.

بدوره أعرب رئيس الوفد العراقي الدكتور سعد عبد ياسين عن امتنانه للمشاركة الرائعة، التي تؤكد أن سورية عادت كسابق عهدها تحتضن الوفود العربية، لافتاً إلى أن هذا التكريم رسالة توضح أن المجتمع السوري واع لهذه الفئة من ذوي الإعاقة، ويعمل باستمرار على دمجها في المدارس العادية.

وقدم ياسين لوزير التربية درع مؤسسة الأولمبياد الخاص العراقي تكريماً لدور الوزارة في دعم جميع النشاطات المجتمعية.

وكان قد انطلق الجمعة الماضية ماراثون دمشق الأول لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

البعث ميديا-خاص