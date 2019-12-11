بعد استكمال انتشار الجيش.. إعادة فتح الطريق الدولي الحسكة- حلب

بعد استكمال وحدات الجيش العربي السوري عمليات انتشارها وتأمين المناطق على محاور الطريق، عادت حركة النقل العامة على الطريق الدولي الحسكة- حلب.

وذكر مراسل سانا في الحسكة أنه تم فتح الطريق الدولي الحسكة- حلب اليوم أمام حركة النقل والسير بعد استكمال انتشار وحدات الجيش في المنطقة.

ويمتد الطريق الدولي الحسكة- حلب على طول المنطقة الشمالية والشرقية من سورية ويربط شمال البلاد بغربها وهو يمتد من الحدود العراقية انطلاقا من بلدة اليعربية مرورا بمدن القامشلي والحسكة وبلدة تل تمر شمال غرب الحسكة ليصل إلى عين عيسى بريف الرقة ومن ثم منبج بريف حلب الشمالي وصولا إلى مدينة حلب.

وكانت وحدات الجيش بدأت الانتشار في محيط الطريق من الجهة الجنوبية بغية تأمينه وحماية المدنيين في القرى المحيطة بالطريق انطلاقا من بلدة تل تمر وصولا إلى صوامع عالية كمرحلة أولى واستمر الجيش بانتشاره وتعزيز نقاطه باتجاه الحدود الإدارية لمحافظة الرقة وصولا إلى قرية التروازية.