عدسات لاصقة ذكية تُشحن عن بعد

طور باحثون بجامعة يونسي في سيول نوعاً جديداً من العدسات اللاصقة يمكن إعادة شحنها لاسلكياً، والتي يمكن أن تجلب مجموعة واسعة من الاستخدامات المستقبلية.

ووفقا لموقع “ديلى ميل” البريطاني، تضم العدسات اللاصقة هوائي دائري نصف شفاف ونظام مكثف فائق يمكنه الحصول على طاقة مستمرة دون الحاجة إلى توصيله بمصدر طاقة خارجي.

وستتمكن العدسات اللاصقة الجديدة التجريبية أيضاً من سحب الكهرباء دون رفع درجة حرارة العدسة، مما يؤدي إلى القضاء على سبب محتمل طويل الأجل لإلحاق الأذى بها وبمن يرتديها.

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة يونهاب للأنباء، نظراً لأن العدسات مغطاة ذاتياً تماماً، يمكن الحفاظ عليها من خلال محلول قياسي دون أي خطر من تلفها.

استخدم الفريق مواد عدسات لاصقة ناعمة بدلاً من مواد صلبة لضمان إمكانية استخدامها في مجموعة متنوعة من الظروف بقدر الإمكان.

تعتبر العدسة الذكية التي تم إنشاؤها مرنة مثل العدسات اللاصقة العادية الأخرى، كما يمكن استخدامها للتحقق من العديد من المؤشرات الحيوية في دموع الشخص، كما تسهل على مرتديها تجربة الواقع المعزز مثل أفلام الخيال العلمي.