قلق روسي من زيادة الميزانية العسكرية للناتو

أعربت موسكو عن قلقلها من زيادة الميزانية العسكرية للناتو وتعزيز نشاطه على حدود روسيا.

وفي رسالة بعثها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مؤتمر علمي في معهد موسكو للعلاقات الدولية قال فيها: “نحن قلقون من زيادة النشاط العسكري للناتو بالقرب من حدودنا وحدود دولة روسيا البيضاء”.

وأضاف لافروف: “أن القرارات المتخذة في قمة حلف الناتو في لندن بزيادة الميزانية العسكرية للدول تعد خطوة خطيرة ستؤدي إلى عسكرة أوروبا ويمكن أن يكون لديها ردود أفعال سلبية على عكس الالتزامات بعدم تقوية أمنهم على حساب أمن الآخرين”.

كما أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اليوم أنه سيظل منفتحا على الحوار مع روسيا طالما سمحت التصرفات الروسية بذلك.