لافرنتييف: على القوات الأمريكية المحتلة الخروج من الأراضي السورية

أوضح الكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، إلى أن النقاشات في الجولة الـ 14 من محادثات أستانا تركزت على الوجود الأمريكي غير الشرعي على الأراضي السورية ونهبه النفط السوري وهذا أمر غير مقبول.

وقال لافرنتييف خلال مؤتمر صحفي في نور سلطان إن تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين والمساعدة في إعادة الإعمار يجب أن يتم دون أي تسييس أو شروط مسبقة.

وأضاف لافرنتييف إن على الأطراف الدولية عدم التدخل في عمل لجنة مناقشة الدستور، مشيرا إلى أن على القوات الأمريكية المحتلة الخروج من الأراضي السورية.

وبين لافرنتييف أن إرهابيي الخوذ البيضاء في إدلب يحضرون لاستفزاز كيميائي جديد لاتهام الحكومة السورية.