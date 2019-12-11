وفاة شاب متسمماً بالموز

توفي فتى مصري عقب تناوله ثمرة موز تحتوي على “سم فئران”، بطريق الخطأ.

ووفقا لما نشرته بوابة “أخبار اليوم”، توفي سليمان محمد، الطالب بالمرحلة الثانوية، إثر إصابته بحالة تسمم حادة.

وكشفت التحريات في محافظة قنا، أن صاحب الـ 18عاما تناول كمية من الموز المسموم عن طريق الخطأ.

وتم وضع السم في بعض المناطق بمنزله للقضاء على الفئران، ما أدى إلى تلوث الموز.

ودون أن يدرك تناول الفتى الفاكهة، ما أسفر عن إصابته بحالة تسمم أدت لوفاته.