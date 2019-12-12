“أنتِ النور”.. لدعم رياضة السلة عند الفتيات

إيماناً بأهمية مشاركة المرأة في جميع المجالات، وتمكينا لدورها، وتشجيعا لموهبتها الرياضية، أطلق الفريق الجوال بمركز صلخد المجتمعي بطولة “أنت النور” لدعم رياضة السلة للفتيات، وذلك في ثانوية الشهيد سميح أبو طافش، في الغارية.

وشارك بالبطولة فرق الغارية وعرمان وذيبين، حيث حصل فريق عرمان للفتيات على المركز الأول، تلاه الغارية، وتخلل الفعالية مسابقات وفقرات ترفيهية وتكريم اللاعبات بتوزيع الميداليات وكأس البطولة،

ممثلة الجمعية، فاديا الصفدي، أشارت إلى ضرورة دعم دور المرأة بكافة المجالات وتبني المواهب التي تستحق.

من جهتها، بينت لاعبة الارتكاز، هزار (18 عاماً)، أن البطولة مميزة جدا ومنظمة، لافتا إلى التعاون بين اللاعبات ووجود الروح الرياضة، الأمر الذي عكس وعيهم وثقافتهم الرياضية

كذلك ذكر مدرب فريق الغارية، ماهر البريحي، أن هذه الفعالية خطوة جيدة، فهي تشجع النساء والرياضة، خاصة في بلدة الغارية، وهذا النوع من التشجيع، وخاصة للنساء الموهوبات، مهم للغاية، إذ يوجد لديهن الكثير من القدرات والمواهب والطموح والأحلام، التي بحاجة إلى أن تظهر للنور بدعم من هذه الجمعيات وغيرها من الفعاليات.

البعث ميديا || السويداء – خولة نادر