إصابة كومان تتصدر العناوين

تصدرت لقطة إصابة جناح بايرن ميونخ الألماني، الدولي الفرنسي كينغسلي كومان، مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، وذلك لغرابة وبشاعة الصورة التي تنم عن إصابة شديدة.
وتعرض كومان، لإصابة قوية، خلال أحداث مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير في المجموعة الثانية، لدوري أبطال أوروبا.
وانطلق كومان في الدقيقة 24 في محاولة للحاق بالكرة، قبل أن يفقد السيطرة على نفسه وتتعرض قدمه لالتواء قوي ويسقط أرضا.
وكشف بايرن ميونخ، اليوم الخميس، طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه الفرنسي، حيث قال عبر موقعه الرسمي: “التشخيص… إصابة بتمزق في أربطة الركبة اليسرى، عانى كومان من إصابة أيضا في مفصل الركبة.. سيتم وضع الركبة في جبيرة لفترة”.
ولم يعلن البايرن مدة غياب الجناح الفرنسي.
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