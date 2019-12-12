إصابة كومان تتصدر العناوين

تصدرت لقطة إصابة جناح بايرن ميونخ الألماني، الدولي الفرنسي كينغسلي كومان، مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، وذلك لغرابة وبشاعة الصورة التي تنم عن إصابة شديدة.

تصدرت لقطة إصابة جناح بايرن ميونخ الألماني، الدولي الفرنسي كينغسلي كومان، مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، وذلك لغرابة وبشاعة الصورة التي تنم عن إصابة شديدة.

وتعرض كومان، لإصابة قوية، خلال أحداث مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير في المجموعة الثانية، لدوري أبطال أوروبا.

وتعرض كومان، لإصابة قوية، خلال أحداث مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير في المجموعة الثانية، لدوري أبطال أوروبا.

وانطلق كومان في الدقيقة 24 في محاولة للحاق بالكرة، قبل أن يفقد السيطرة على نفسه وتتعرض قدمه لالتواء قوي ويسقط أرضا.

وانطلق كومان في الدقيقة 24 في محاولة للحاق بالكرة، قبل أن يفقد السيطرة على نفسه وتتعرض قدمه لالتواء قوي ويسقط أرضا.