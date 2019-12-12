الجزائر.. إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات وبدء عملية فرز الأصوات

أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الجزائرية أبوابها مساء اليوم وبدأت عملية فرز الأصوات في الولايات.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قوله إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 33,06 بالمئة حتى الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي مشيرا إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 40 بالمئة في عدة ولايات جزائرية مثل أدرار والأغواط وتمنراست وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس وقالمة والنعامة وإليزي.

وأكد مسؤول السلطة الوطنية الجزائرية للانتخابات أن عدة ولايات أخرى شهدت مشاركة قاربت نسبة الـ 50 بالمئة معتبرا أن الاقتراع الرئاسي الذي يتنافس فيه المترشحون الخمسة قد نال نسبة مشاركة “مرضية جدا”.

وكانت نتائج عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية أحصت أكثر من 24 مليون ناخب من بينهم أكثر من 914 ناخبا على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

ويتنافس في هذه الانتخابات رئيسا الوزراء السابقان على بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات وعبد المجيد تبون وكذلك عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني إضافة إلى عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الأسبق.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح أكد فى كلمة له أمس أن الانتخابات الرئاسية “تعد فرصة تاريخية من أجل تكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد دولة الحق والمؤسسات في الجزائر”.