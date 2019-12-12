الشعب التركي قلق من سياسات أردوغان

كشفت صحيفة جمهورييت التركية أن أغلب الشعب التركي قلقون من سياسات حكومة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وانتهاكاتها لحقوق الانسان وأبسط معايير الحريات الفردية والسياسية في البلاد.

وقال 43 بالمئة من المواطنين المستطلعة آراؤهم في دراسة للصحيفة شملت 28 ولاية تركية” إنهم يخافون من التعبير عن رأيهم الحقيقي في شبكات التواصل الاجتماعي بسبب الملاحقات الأمنية والقضائية التي تستهدف المعارضين”.

وأكد 75,3 بالمئة من الأتراك حقهم الدستوري والقانوني في التظاهر السلمي وقالوا “إنهم يرفضون الاساليب التعسفية لقوات الأمن التركية ضد المتظاهرين دون اي مبرر بما في ذلك استخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والاعتقالات”.

كما عبر 41,7 من المستطلعة آراؤهم عن تشاؤمهم من مستقبل البلاد في حال بقاء أردوغان في السلطة بعد سيطرته على الجهاز القضائي حيث أقامت المحاكم الدعاوى ضد أكثر من 65 ألف مواطن ومواطنة بتهمة الإساءة لأردوغان.

وشكك 63 بالمئة من المواطنين بمصداقية قرارات المحاكم وقالوا إنها تصدر أحكامها بناء على تعليمات مباشرة من أردوغان الذي لم يعد يتحمل أي صوت معارض.

وحول أردوغان تركيا إلى سجن كبير وقام بحملة تصفية واعتقالات في عموم البلاد أودع خلالها عشرات الآلاف من الأتراك في السجون وطرد الكثير من وظائفهم في المؤسسات المدنية والعسكرية بذريعة دعم محاولة الانقلاب منتصف تموز عام 2016.