الشوفي: سورية مستمرة في الحرب على الإرهاب

بدأت اليوم الشعب الحزبية في فرع الحسكة مؤتمراتها الانتخابية بحضور الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية رئيس مكتب التربية والطلائع والتنظيم. حيث عقدت شعبة الرميلان مؤتمرها الانتخابي لاختيار قيادة الشعبة وممثلي مؤتمر الفرع، وذلك في مقر وحدة المهندسين بمدينة القامشلي.

الرفيق الشوفي بدأ حديثه بنقل تحية ومحبة الرفاق في القيادة المركزية وعلى رأسها الرفيق الدكتور بشار الأسد الأمين العام للحزب للرفاق المؤتمرين، مشيراً إلى أن انعقاد هذه المؤتمرات يأتي في ظل انتصارات الجيش العربي السوري على الجبهات كافة، والتي كان ثمنها دماءً وفرساناً في القوات المسلحة، وجرحانا الذين غرسوا من أجسادهم في تراب الوطن فنبت النصر، ونذروا أنفسهم للشهادة دفاعاً عن تراب الوطن وقدموا الغالي والنفيس.



ولفت الشوفي إلى تغير المزاج العام لدى المواطنين في الجزيرة فور انتشار الجيش على حدود الوطن لتحقيق الأمن والأمان، وتشكيله سداً منيعاً أمام أطماع الاحتلال التركي الذي يزداد كل يوم عدوانية لأن اردوغان هو الأجير الصغير عند مشغليه.



وأوضح الرفيق عضو القيادة المركزية أن دور الرفاق البعثيين في هذه المرحلة يكون من خلال حث المواطنين وأبنائهم على الالتحاق بصفوف الجيش للوقوف في وجه قوى الشر والعدوان حتى تحقيق النصر.



كما استعرض الرفيق الشوفي أهم المستجدات على الساحة السياسية على الساحة الدولية والإقليمية مؤكداً أن سورية مستمرة في الحرب على الإرهاب اليوم أكثر من أي وقت مضى؛ لأنها هزمت جميع الوكلاء والمشغلين من الدول التي كانت تقدم المال والسلاح لقتل الشعب السوري، بفضل دماء أبنائها الزكية الطاهرة والتفاف الشعب حول الجيش كحاضنة كبيرة ما شكّل سبباً رئيساً للصمود والانتصار.



حضر المؤتمر الرفاق أمين فرع الحزب ومحافظ الحسكة .