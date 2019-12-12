حماة في المركز الأول بمؤتمر الرابطة السورية لقويم الأسنان

فاز الطبيبان المقيمان لدى مديرية صحة حماة، فاروق عبد الناصر لطفي ،وآلاء إبراهيم أبو علو، بالمركز الأول في مؤتمر الرابطة السورية الحادي عشر، الذي عقد تحت عنوان “آفاق جديدة في تقويم الأسنان المعاصر”.

ولأول مرة، أقيمت مسابقة تخص الملصقات العلمية، وهي عبارة عن أبحاث يقوم بها طلاب الاختصاص في كافة مراكز التعليم في سورية ( وزارة الصحة – وزارة التعليم العالي – الخدمات الطبية – المركز الوطني).

رئيس قسم تقويم الأسنان والفكين بمشفى حماة الوطني، والمشرف على بحث الطبيبين الفائزين بالمركز الأول، صرح بأن هذا الفوز جاء نتيجة المتابعة الحثيثة وتوفير مستلزمات البحث العلمي وجهود الطبيبين الفائزين ومتابعتهما للمستجدات العلمية فيما يخص موضوع البحث.

الطبيبان فاروق وآلاء أكدا أن حصولهما على المركز الأول في المسابقة عن بحثهما العلمي الذي حمل عنوان “مقارنة التحاليل التقويمية الرقمية للطبقات الممسوحة بدون جبس مع التحاليل اليدوية على الأمثلة الجبسية” كان بمثابة تتويج لجهودهم المبذولة، ولمتابعة رئيس القسم الدكتور خلدون الشريقي وإشرافه وتوجيهه.

كما توجها بالشكر لمديرية الصحة، ممثلة بمديرها الدكتور جهاد عابورة، ومشفى حماة الوطني، ممثلا برئيسه الدكتور سليم خلوف، على الدعم المقدم لهم وتوفير مستلزمات البحث العلمي.

البعث ميديا || حماة – غازي الأحمد