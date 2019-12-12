وزارة الثقافة تطلق أيام الفن التشكيلي

برعاية السيد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تقيم وزارة الثقافة أيام الفن التشكيلي السوري ٢٠١٩ تحت شعار “ذاكرة الإبداع..سورية”.

وذلك يوم الاثنين 16/12/2019 الساعة الخامسة مساءً في دار الاسد للثقافة والفنون بدمشق، ويضم حفل الافتتاح فيلم وثائقي عن تاريخ معرض الخريف السنوي وتكريم مجموعة من الفنانين ومعرض لمجموعة من اعمالهم.

برنامج فعاليات أيام الفن التشكيلي:

وتضم أيام الفن التشكيلي السوري ٢٠١٩ المعارض التالية:

– معرض الخريف السنوي

في خان اسعد باشا 17/12/2019 الثلاثاء الساعة ١ ظهراً

– معرض لفناني مابعد الرواد

في صالة الشعب 18/12/2019 الاربعاء الساعة ١ ظهراً

– المعرض السنوي (خط – تصوير ضوئي – خزف)

في المركز الثقافي العربي ابو رمانة 19/12/2019 الخميس الساعة ١ ظهراً

بالاضافة لمعارض وورشات عمل وندوات في الصالات العامة والخاصة وكلية الفنون ومعاهد الفنون في جميع المحافظات السورية.

باقي التفاصيل والبرنامج تجدونه ضمن الصور، كما تذكر وزارة الثقافة بأن الدعوة عامة.

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