نائب وزير الخارجية الصيني لـ شعبان: مستمرون بدعم سورية والتعاون معها

خلال لقائهما في بكين، بحثت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية، الدكتورة بثينة شعبان، مع شين شياو دونغ، نائب وزير الخارجية الصيني، العلاقات الثنائية بين البلدين والقائمة على أسس الصداقة والتشاركية.

الدكتورة شعبان أكدت أن سورية والصين تسيران في مركب واحد لكسر مفهوم القطب الواحد والهيمنة الغربية، وأشارت إلى أن المنتدى الذي عقدته حكومة الصين حول حقوق الإنسان في دول الجنوب، إنما يشكل خطوة تاريخية يجب الانطلاق منها لصياغة ميثاق دولي لحقوق الإنسان، يكون مرجعاً في العالم أجمع وليس في دول الجنوب فقط.

وأوضحت أن ادعاءات واشنطن الزائفة بخصوص حقوق الإنسان باتت مكشوفة، وتتخذها ذريعة لتدخلها السافر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، الأمر الذي يستدعي اتخاذ موقف موحد من جميع دول العالم، ووضع استراتيجيات وحلول لمواجهة الهيمنة الغربية والدفاع عن الحقوق المغتصبة.

المستشارة الإعلامية شددت على أن سورية، بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد، تؤمن بتعزيز الخطوات التي تعود بالفائدة على كلا البلدين، لافتة إلى سياسة سورية القائمة على التوجه شرقا والعمل لتعزيز أواصر وروابط الصداقة بين سورية والصين على جميع المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من جهته، أكد شياو دونغ أن الصين مستمرة في دعمها لسورية، من أجل الحفاظ على المصالح المشتركة لكلا البلدين، وخاصة في ظل تصاعد الهيمنة الغربية والإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها القوى الغربية ضد بلداننا.

حيث عبر عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة والدعم الاقتصادي لسورية، لافتا إلى أن بكين حريصة على المشاركة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، وتتطلع لمزيد من التعاون والتشارك في هذا المجال، معربا عن ارتياح بلاده لسير العملية السياسية في سورية.

نائب الوزير الصيني نوه إلى الموقف الصارم، الذي أعلنته حكومة الجمهورية العربية السورية ضد القرار الذي أصدره الكونغرس الأمريكي مؤخرا، فيما يتعلق بإقليم شينجيانغ، وبالدعم الذي تقدمه سورية للصين بهذا الشأن.