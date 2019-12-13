استمرار انعقاد المؤتمرات الانتخابية للشعب الحزبية بطرطوس

تابعت قيادة فرع طرطوس للحزب عقد المؤتمرات الانتخابية للشعب الحزبية، وعقدت شعبة بانياس مؤتمرها الانتخابي صباح الجمعة 13 كانون الأول، وذلك بحضور وإشراف عضو القيادة المركزية رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الدكتور مهدي دخل الله، بالمركز الثقافي ببانياس.

حيث قام 670 ناخبا بانتخاب عشرين عضوا من أصل 84 مرشحا حزبيا عن الشعبة، وبدا لافتا الحضور الشبابي والأنثوي في العملية الانتخابية. وجرت الانتخابات بجو من الشفافية، بحضور أمين فرع طرطوس للحزب الرفيق الدكتور محمد حبيب حسين، والرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب.

وفي تصريح للبعث أكد الدكتور محمد حبيب حسين أن الانتخابات تجري اليوم تماشيا مع انتصارات جيشنا، ووفاء لدماء شهدائه، وتأكيدا للعملية الديمقراطية، وعودة الحياة الطبيعية في سورية.