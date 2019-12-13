المحافظون يفوزون بأغلبية البرلمان البريطاني

فاز رئيس الوزراء البريطاني زعيم حزب المحافظين بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان بحصول حزبه على 326 من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650 وفق النتائج الرسمية التي نشرت اليوم.

وبعد فرز النتائج في 600 دائرة سيتمثل المحافظون بـ 328 نائبا وفق أرقام نشرتها شبكتا بي بي سي وسكاي نيوز ووكالة برس أسوسييشن ما يمهد الطريق لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الـ 31 من كانون الثاني المقبل.

وبعد إعلان النتائج قال جونسون أمام حشد من أنصاره: “بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في الـ 31 من كانون الثاني القادم” مضيفا “سننجز البريكست في الوقت المحدد بحلول نهاية الشهر القادم بدون أعذار أو تحفظات أو احتمالات”.

بدوره أعرب زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن عن خيبة أمله من نتائج الانتخابات البرلمانية مؤكدا أنه لن يقود الحزب في الانتخابات المقبلة ومعتبرا “أن الانقسام داخل البلد بشأن البريكست من أسباب فشل حزب العمال في الانتخابات البرلمانية”.

وأدلى البريطانيون أمس بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة للاختيار ما بين الخروج من الاتحاد الأوروبي بقيادة رئيس الوزراء الحالي جونسون أو تنظيم استفتاء جديد حول بريكست بقيادة زعيم حزب العمال كوربن.