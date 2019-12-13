الوردة الشامية على قائمة اليونسكو

أدرجت المنظمة الدولية للتراث الإنساني “اليونسكو” عنصر الوردة الشامية على القائمة التمثيلية لها.

حيث أصدرت رئاسة الجمهورية على صفحتها على “فيسبوك” بياناً قالت فيه:

“مبروك لسورية تسجيل عنصر الوردة_الشامية على القائمة التمثيلية للتراث الإنساني في اليونسكو”.

وأضاف البيان: ” أعلن اليوم عن إدراج عنصر الممارسات والحرف التراثية المرتبطة بالوردة الشامية في قرية المراح, ضمن عناصر قائمة التراث الإنساني في منظمة اليونسكو، وذلك خلال اجتماع الدورة الرابعة عشر للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي، المنعقد حاليا في كولومبيا”.