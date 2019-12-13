انفجار في مبنى سكني شرق ألمانيا

أصيب 25 شخصاً بجروح جراء انفجار بمبنى سكني في مدينة بلانكنبرغ شرق ألمانيا.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن متحدث باسم الشرطة قوله إن “انفجاراً وقع في مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق ما أدى إلى إصابة 25 شخصاً على الأقل حالات بعضهم خطرة”.

وأشار إلى أن الشرطة قامت بإجلاء 100 طفل من مركز للرعاية والمباني المحيطة بمكان الانفجار الذي لم تعرف أسبابه “كإجراء احترازي” لافتاً إلى أنه شارك في عمليات الإنقاذ نحو 160 شخصاً من وحدات الإنقاذ وثلاث مروحيات.