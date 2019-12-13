بعد تحريرها من الإرهاب.. أول قداس إلهي في كنيسة القديس جاورجيوس بعربين

أقيم اليوم أول قداس إلهي في قاعة تابعة لكنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في عربين بريف دمشق بعد تحرير المدينة من الإرهاب وذلك تمهيداً للبدء بأعمال ترميم الكنيسة بعد التخريب الذي لحق بها.

وترأس القداس المطران لوقا الخوري المعاون البطريركي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

وعبّر المطران يوحنا بطش المعاون البطريركي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في تصريح لـ سانا عن الفرح الكبير بإقامة أول قداس بهذه الكنيسة بعد تحرير مدينة عربين من الإرهاب مؤكداً أن أبناء سورية مصرون على العودة إلى مدنهم التي هجروا منها والبناء والإعمار فيها ومنوهاً بانتصارات الجيش العربي السوري وبطولاته على امتداد مساحة البلاد دفاعاً عن الوطن في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

كما أعرب عدد من أهالي مدينة عربين عن فرحتهم بإقامة أول قداس فيها مع اقتراب عيدي الميلاد ورأس السنة وبعد عودة الأمن والاستقرار إلى مدنهم بفضل بطولات بواسل الجيش وتضحياتهم.

وستقام الصلوات والقداديس في القاعة جانب الكنيسة حتى الانتهاء من أعمال ترميم الكنيسة.

وكان الجيش العربي السوري أعاد الأمن والاستقرار لمدينة عربين في آذار عام 2018 لتستقبل اليوم عيدي الميلاد ورأس السنة بإقامة أول قداس فيها.