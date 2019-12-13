بوفون: لا نخشى الملكي

رحب المخضرم جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس، بالمواجهة المحتملة أمام ريال مدريد، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل يوفنتوس كمتصدر للمجموعة الرابعة، ومن المحتمل أن يقع في مواجهة ريال مدريد، بعدما احتل الفريق الملكي المركز الثاني في مجموعته خلف باريس سان جيرمان.

وفي هذا الصدد، قال بوفون في تصريحات لصحيفة توتو سبورت “مقابلة ريال مدريد أمر ممتع دائمًا، احترم تاريخ ولاعبي الملكي بشدة”.

وأضاف “بالرغم من طريقة نهاية آخر مباراة في مدريد، فإنني أنظر لتلك اللعبة بعقلية إيجابية، المواجهة الأخيرة كانت مثالًا على التصميم والقوة”.

وختم بوفون حديثه بقوله “لذلك في هذه الحالة، هناك فريقان رائعان سيقابلان بعضهما البعض مجددًا”.

وبات الملكي بصدد مواجهة 4 فرق قوية، وهي بايرن ميونخ ويوفنتوس ومانشستر سيتي وليفربول حامل اللقب، في حين يعد لايبزيج الألماني هو الخيار الأقل رعبا للريال في الدور الإقصائي المقبل.