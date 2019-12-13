درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يبقى الجو غائما ماطرا على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد والبرد أحيانا وثلجيا على المرتفعات الجبلية العالية وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة في المناطق الشرقية والجزيرة بينما تكون جنوبية غربية في باقي المناطق معتدلة السرعة مع هبات نشطة والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج مساء.

غدا تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح قريبة من معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وتستمر الهطولات المطرية على فترات وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة وتكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…