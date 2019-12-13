عبد المجيد تبون رئيساً للجزائر

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي عن فوز عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية من المرحلة الأولى وفق النتائج الأولية بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات.

وفي وقت سابق نقلت وكالة الانباء الجزائرية عن شرفي قوله خلال مؤتمر صحفي إن نسب مشاركة “مهمة” سجلت في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس في البلاد.

وأضاف شرفي: “النسبة الاجمالية للمشاركة في الاقتراع بعد إغلاق المكاتب بلغت 39,93 بالمئة” موضحا أن عدد الناخبين بلغ077, 9,692بنسبة مشاركة وطنية بلغت 41,14 بالمئة اما نسبة مشاركة الجالية الجزائرية في الخارج فقد بلغت 8,69 بالمئة.

وبين شرفي أن ولايات عدة سجلت نسبة مشاركة فاقت الـ 50 بالمئة.