مشاركة منتظرة لسلة الوثبة في دورة دبي الدولية

سيشارك نادي الوثبة الحمصي في منافسات دورة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الحادية والثلاثين والتي ستنطلق في الثالث والعشرين من الشهر المقبل بمشاركة تسعة فرق عربية.

قرار المشاركة الأولى للنادي في الدورة جاء بعد الاجتماع الذي عقد ظهر أمس الأول بين الحكم الدولي السابق عوض سامي منظم البطولة وخالد الزير مسؤول العلاقات الخارجية بنادي الوثبة والمفوض بالتوقيع نيابة عن مجلس الإدارة والذي عبر عن سعادة النادي بالمشاركة في بطولة دولية هي الأبرز والأقوى في منطقة الشرق الأوسط، قائلا: “تواجد فريقنا سينعكس إيجابا على نتائجه ومسيرته في الدوري المحلي مستفيدا من الفرق العربية والأسيوية المتقدمة في اللعبة”.

أما منظم البطولة عوض سامي فقد اعتبر تلك المشاركة بإضافة قوية للنسخة الجديدة من الناحيتين الفنية والجماهيرية نظرا لمستوى كرة السلة السورية ومنافستها على الصعيدين القاري والعربي بالإضافة إلى القاعدة الجماهيرية العريضة لأبناء الجالية السورية في الإمارات.