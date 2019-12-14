اللاذقية.. تأهيل محطة الحاويات

تعمل إدارة شركة محطة الحاويات اللاذقية الدولية على إدارة وتشغيل وإعادة تأهيل المحطة، وفق أحدث المعايير المتبعة في المرافئ المتطورة.

المحطة تسعى لتحقيق حد أدنى من الحاويات وفق برنامج زمني محدد يصل إلى مليون حاوية بدءاً من السنة الثالثة لإدارة المحطة حتى السنة العاشرة، حيث وصل عدد العاملين في المحطة إلى 700 عامل، منهم 160 عاملاً من الشركة العامة لمرفأ اللاذقية.

وتتم الاستفادة من العمالة الفائضة في المرفأ بتشغيل 160 عاملاً في المحطة و550 عاملاً من سوق العمل، وتتوزع إيرادات محطة الحاويات بنسبة 61.05% حصة المرفأ، مقابل 38.95% حصة الشركة المشغلة.

ويضاهي المستوى التشغيلي الذي تتعامل به المحطة المستوى العالمي ولاسيما بالتحكم الإلكتروني بكامل العملية الإنتاجية والذي يقوم بضبط الإيرادات، وبالتالي عدم ضياع أية مبالغ مستحقة للمرفأ.

هذا وتم توريد آليات على حساب المحطة أهمها 9 حاضنات قيمة الحاضنة الواحدة مليون دولار إلى جانب معدات تناول حاويات وصل عددها إلى 8 وناقلات شوكية عدد 22 ناقلة خاصة للتعامل مع البضائع.