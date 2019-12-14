الهلال خلال مؤتمر شعبة القطيفة بريف دمشق.. الاستحقاقات الانتخابية الحزبية تثبت تمسك البعث بارادة الحياة

واصلت الشعب الحزبية في فرع ريف دمشق عقد مؤتمراتها الانتخابية؛ حيث عقدت شعبة القطيفة مؤتمرها الانتخابي في المركز الثقافي العربي في القطيفة ‎بحضور الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب.

وافتتح الهلال أعمال المؤتمر بنقل تحية ومحبة الرفيق الدكتور بشار الأسد الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية إلى الرفاق الحضور وتمنياته لمؤتمرهم النجاح والتوفيق، كما نوه الهلال بأن البعث اليوم يعيش أيامه الانتخابية بحلة ديمقراطية ما يثبت مجدداً لأعداء سورية إرادة الحياة لدى السوريين ومواصلة أعمالهم ونشاطهم رغم كل الظروف التي مر بها بلدهم.

وأشار المهندس الهلال إلى أن عقد المؤتمرات الانتخابية في الحزب هو استمرار لتمسك سورية بقيادة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الاسد بالاستحقاقات الدستورية, فسورية خاضت خلال الحرب الارهابية التي شنت على سورية استحقاقات انتخابات مجلس الشعب الاولى والثانية واستحقاق الانتخابات الرئاسية وانتخابات الادارة المحلية.

وبين الرفيق الهلال ضرورة انتخاب الرفاق القادرين على قيادة الحزب في المرحلة القادمة، وهي امانة ومسؤولية كوادر الحزب أعضاء المؤتمرات، فالأمر متروك لهم لممارسة الديمقراطية واختيار من يرونه مناسبا في المرحلة القادمة.

وشرح الرفيق الهلال التعليمات الانتخابية وبين رؤية القيادة في التركيز على اختيار العنصر الشاب الذي يمتلك ميزات كبيرة وله دور هام ومفصلي في العمل القيادي، وأهمية وضرورة اختيار العنصر النسائي فحزب البعث العربي الاشتراكي منح المرأة مكانة متقدمة لتمارس دورها في حياة الحزب والدولة والمجتمع.

وانتخب اعضاء المؤتمر 20 رفيق ورفيقة من 62 مرشح وبلغ عدد أعضاء المؤتمر 288 رفيق ورفيقة.

شارك في أعمال المؤتمر الرفيق غسان خلف رئيس لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي والرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي.

البعث ميديا || ريف دمشق – بلال ديب