اليمن.. استشهاد امرأة جراء قصف لمرتزقة العدوان على الحديدة

استشهدت امرأة يمنية الليلة الماضية جراء قصف لمرتزقة العدوان السعودي استهدف منازل المواطنين بمحافظة الحديدة في خرق جديد لوقف إطلاق النار في المحافظة.

وأفاد مراسل المسيرة نت باستشهاد امرأة واصابة أخرى وطفل إثر استهداف مرتزقة العدوان منزل مواطن يمني بقذائف المدفعية جوار مصنع نانا في منطقة كيلو 16.

إلى ذلك واصل المرتزقة خروقاتهم لوقف إطلاق النار وقصفوا بالمدفعية والأسلحة الرشاشة منطقتي القرشية و الجاح بمديرية بيت الفقيه بينما استهدفوا منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي المحاصرة بسبع قذائف مدفعية.

وتواصل قوى العدوان ومرتزقته خروقاتها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في محادثات السويد في كانون الأول من العام الماضي.