اليوم الأول.. 35 ميداية متنوعة لمنتخب سورية

حقق رباعو منتخب سورية لرفع الأثقال خمسا وثلاثين ميدالية متنوعة في اليوم الأول من البطولة العربية لرفع الاثقال لفئات الرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات التي تقام منافساتها حاليا في العاصمة الاردنية عمان.

وحصد الميداليات كل من جعفر ميا (ذهبية وفضية) ويحيى الغفير (ذهبيتين وفضية و3 برونزيات) وريما محمد رشه (ثلاث ذهبيات) وماري حسن (6 ذهبيات) وريما رشا (ذهبيتين وفضية) وميرنا حسن (6 ذهبيات و3 فضيات) وماري جغيلي (6 ذهبيات).