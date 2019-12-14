خربين يدخل التاريخ مرة ثانية

دفع رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي بالنجم السوري عمر خربين في التشكيلة الأساسية التي ستواجه الترجي التونسي، اليوم السبت، في إطار مونديال الأندية.

وبات عمر خربين، أول لاعب سوري يشارك في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان خربين قد غاب عن قائمة الهلال الآسيوية بسبب الإصابة، ليعود للقائمة التي تشارك حاليًا في مونديال الأندية.

وسبق لعمر خربين، الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها لاعب سوري الجائزة الفردية الأهم على مستوى القارة الآسيوية.