ريفر بليت يتوج بكأس الأرجنتين

توج ريفر بليت بكأس الأرجنتين لكرة القدم، للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما اكتسح سنترال كوردوبا بثلاثية نظيفة.

وجاءت ثلاثية ريفر في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة في ملعب “مالفيناس أرجنتيناس” بمدينة ميندوزا عبر إجناسيو سكوكو (ق30) وإجناسيو فرنانديز (ق67) وخوليان ألفاريز (ق71).

ويعد هذا ثاني ألقاب ريفر في 2019 بعدما توج بطلا لكأس ريكوبا سودأمريكانا (كأس السوبر لأندية أمريكا الجنوبية) في مايو/آيار الماضي على حساب أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.

وبفوزه بكأس الأرجنتين تأهل ريفر مباشرة لدور المجموعات بالنسخة المقبلة من كأس ليبرتادوريس 2020 وسيخوض مباراة كأس السوبر الأرجنتيني أمام راسينج بطل النسخة الأخيرة من الدوري الممتاز.