صلاح يقود ليفربول للفوز بهدف عالمي

واصل النجم المصري محمد صلاح، إبداعاته وتألقه مع ليفربول، وقاده لتحقيق انتصار جديد في الدوري الإنجليزي، بتسجيله هدفي فوز “الريدز” على ضيفه واتفورد، في الأسبوع الـ17 من المسابقة.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 38، بعد هجمة مرتدة منظمة لليفربول، حيث استقبل الكرة من زميله السنغالي ساديو ماني، قبل أن يتلاعب بمدافع واتفورد، ويضع كرة ساقطة في الزاوية البعيدة، ليكتفي الحارس بمشاهدة الكرة وهي تستقر في شباكه.

وفي الدقيقة 90، أضاف صلاح هدفه الشخصي الثاني له والثاني لفريقه، بعدما تابع كرة سددها البلجيكي أوريغي.

وبهذا الفوز، عزز ليفربول موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة، ويبتعد بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه، ليستر سيتي، الذي يواجه في وقت لاحق اليوم أيضا، ضيفه نوريتش سيتي.