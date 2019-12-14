كوتينهو يقود بايرين لسحق فيردربريمن

قاد البرازيلي فيليب كوتينيو فريقه بايرن ميونخ لقلب الطاولة على ضيفه فيردر بريمن، والفوز (6-1) بملعب أليانز أرينا، اليوم السبت، في الجولة الـ15 من الدوري الألماني.

ونجح الدولي البرازيلي في تسجيل ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 45، 63 و78، كما صنع هدفين آخرين، إذ سجل روبرت ليفاندوفسكي ثنائية في الدقيقتين 49 و72، بينما أحرز توماس مولر هدفًا في الدقيقة 75، واكتفى بريمن بتسجيل هدف عن طريق ميلوت راشيكا.

واستعاد بايرن نغمة الانتصارات في البوندسليجا، ليرتقي للمركز الرابع برصيد 27 نقطة، بينما توقف بريمن عند 14 نقطة في المركز الـ15.