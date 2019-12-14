لاريجاني: الإرهاب نشأ بتمويل أمريكي

أكد رئيس رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني أن التنظيمات الإرهابية وممارساتها في المنطقة نشأت بدعم أمريكا.

وقال لاريجاني إن الصراع الأمريكي ضد دول آسيا وإثارة الفوضى في المنطقة يهدف لعدم توجيه طاقات هذه الدول للتنمية مشيراً إلى ميزات قارة آسيا من حيث الموقع الجغرافي والديموغرافي والتحرك الدبلوماسي.

ولفت لاريجاني إلى السلوك العدائي الغربي من قبيل حرب الرسوم الجمركية ضد الصين والحظر على روسيا وعلى إيران وابتزاز بعض الدول في المنطقة ما يشير إلى أن الدول الغربية وخاصة أمريكا لا تحتمل تحسن مكانة آسيا.

وأكد أنه رغم هذه الأمثلة من الصراع الغربي ضد آسيا إلا أن القارة سيكون لها دور ريادي في التطورات العالمية المعاصرة.