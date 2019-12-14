مؤتمران انتخابيان لشعبتي رأس العين والجبسة في الحسكة

لليوم الثالث تواصل الشعب الحزبية في فرع الحزب بالحسكة عقد مؤتمراتها الانتخابية، حيث عقدت شعبتا رأس العين والجبسة للحزب مؤتمريهما الانتخابيين بحضور وإشراف الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التربية والطلائع والتنظيم.

الرفيق الشوفي نقل في بداية المؤتمر محبة وتحية القيادة المركزية إلى الرفاق المؤتمرين ولأهالي منطقتي الجبسة ورأس العين اللتين دنسهما العدوان التركي الغاصب، منوهاً إلى ضرورة تطهيرها من قوى الإرهاب والتكفير؛ وذلك بتكاتفنا مع بعضنا البعض حتى ينتصر الوطن ويتحقق الأمن والأمان لهذه المدن السورية التي يميزها تنوع الأطياف الاجتماعية والانتماء الوطني.



كما تمنى الرفيق الشوفي عودة شعبة الجبسة للحزب والعاملين فيها إلى المقر الأساسي، مشيراً إلى ضرورة تكاتف أبنائها لبناء اقتصادهم الوطني يداّ بيد لأن الوطن بحاجة إلى جهود جميع أبنائه ووقوفهم سداً منيعاً في وجه كل المؤامرات، وهم الذين ضحوا بفلذات أكبادهم حتى يرفرف العلم الوطني على كامل جغرافيا الجمهورية العربية السورية.



وأشار الشوفي إلى أن أردوغان أجير صغير جاء بكل مرتزقي العالم لقتل السوريين وسرقة مقدراتهم، منوهاً إلى أن الهدف الحقيقي في هذه المرحلة هو عودة الأهالي إلى مناطقهم، مع عودة الأمن والأمان بفضل الجيش العربي السوري الذي يعزز انتشاره على طول الشريط الشائك لمتابعة مسيرة النصر والتحرير، وهو جزء من الثلاثية المقدسة جيش باسل وشعب صامد وقائد حكيم هو السيد الرئيس بشار الأسد.



حضر المؤتمر الرفاق أمين الفرع والرفيق محافظ الحسكة.