ماليزيا تدين الاجراءات الأمريكية ضد إيران

أكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أن الإجراءات الأمريكية الأحادية المفروضة ضد إيران تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ونقلت صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية عن محمد قوله في مؤتمر صحفي أمس إن “ماليزيا لا تؤيد إعادة فرض عقوبات أحادية على إيران من قبل الولايات المتحدة” واصفا هذه الإجراءات بأنها “انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وأشار إلى أن بلاده ودولا أخرى كثيرة فقدت سوقا كبيرة بسبب الإجراءات الأمريكية القسرية ضد إيران.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أيار العام الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 وإعادة العمل بالإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب ضد طهران.