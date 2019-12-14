منشآت ريف دمشق الصناعية تعود للعمل

شهدت معظم المنشآت الحرفية والصناعية في ريف دمشق العودة للعمل.

وحصلت 187 منشأة صناعية وحرفية على الترخيص خلال النصف الأول من العام الجاري برأسمال تجاوز 16 مليار ليرة تؤمن 2208 فرص عمل منها.

في حين بلغ عدد المنشآت التي دخلت حيز الإنتاج في نفس الفترة 58 مشروعاً رأسمالها ملياران و277 مليون ليرة.‏

وتستعيد محافظة ريف دمشق دورها الريادي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال عودة القسم الأكبر من منشآتها الصناعية للعمل والإنتاج.