إلقاء القبض على إرهابي من “داعش” في الأنبار

خلال عملية في محافظة الأنبار، ألقت القوات العراقية القبض على إرهابي من تنظيم “داعش”.

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان تلقت وكالة أنباء الإعلام العراقي “واع” نسخة منه أن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع استخبارات اللواء 29 ألقت القبض على أحد الإرهابيين المعروفين بتزعمهم لعصابات داعش في منطقة 7 كيلو غرب الرمادي وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام قانون الإرهاب”.

وكانت القوات ألقت أمس القبض على متزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي بعملية أمنية استباقية شرق الفلوجة في محافظة الأنبار.