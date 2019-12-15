الأديب محمد حديفي لـ”البعث ميديا”: نهضنا من تحت الرماد لنعيد كتابة التاريخ

حصل الأديب والشاعر السوري “محمد حديفي” مؤخرا على الجائزة العالمية في المهرجان الدولي العاشر للشعر باللغة العربية الذي أقيم في ايران ، والتي حملت اسم الشاعر العباسي القديم “دعبل الخزاعي ” وهي جائزة لا يستهان بها لجهة عدد المشاركين في تلك المسابقة والبالغ عددهم 203 شعراء يمثلون 9 بلدان عربية بالإضافة إلى إيران ولهذه الجائزة أهميتها كبرى على الصعيد العربي والدولي أيضا .

وقال الشاعر حديفي “للبعث ميديا” على هامش المهرجان الشعري والقصصي الذي أقامه اتحاد الكتاب العرب في السويداء: “سعدت جداً بهذه الجائزة وفخرت عندما شاركت بها،عملت جاهدا لتكون من نصيبي”.

وتابع: “إنني أهدي هذه الجائزة لسورية الجريحة سورية التي أشبه أن تكون بطائر الفينيق لأننا نهضنا من تحت الرماد حتى نعيد كتابة التاريخ وحتى نواصل المشوار وفاء لأجدادنا وآبائنا اللذين سلمونا الأرض طاهرة مطهرة وخالية من الإرهاب والاستعمار ” .

وشارك الشاعر محمد حديفي بقصيدة مؤلفة من 36 بيتاً .

يذكر أن الشاعر محمد حديفي عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب العرب, كتب في العديد من الصحف المحلية والمجلات العربية وله العديد من المؤلفات منها (ليل المشاعر وغريب وأهدابك الوطن وشجر على ضفاف الجرح وقبل الغروب بدمعتين).

البعث ميديا || السويداء – ربا الهادي