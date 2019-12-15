الدون يعيد اليوفي إلى صدارة “الكالتشيو” مؤقتاً

عاد يوفنتوس يعود إلى سكة الانتصارات في الدوري الإيطالي بفوزه على ضيفه أودينيزي 3 – 1.
سجل ثلاثية اليوفي كريستيانو رونالدو هدفين في الدقيقتين 9+37, وليوناردو بونوتشي د45, وقلص الفارق لأودينيزي إيناسيو بوسيتو د90+4.
بهذا الفوز ارتقى اليوفي للصدارة مؤقتاً ب 39 نقطة بانتظار مباراة إنتر ميلان مساء اليوم الذي سيحل ضيفاً على فيورنتينا وفي حال فوز الإنتر سيستعيد الصدارة فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 15 نقطة في المركز السابع عشر مؤقتاً.
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