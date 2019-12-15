الرئيس المصري: اتخاذ موقف حازم من الدول الداعمة للإرهاب

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الدول التي تدعم الإرهاب.

وأكد السيسي خلال كلمته في جلسة بعنوان “التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين” ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ خطورة ظاهرة الإرهاب التي استخدمت عبر سنوات طويلة كأداة لتحقيق أهداف سياسية لمصالح دول تبتكر وسائل وأدوات جديدة تخدم هذه الظاهرة.

وشدد السيسي على أهمية التكاتف بين الدول التي تواجه الإرهاب لافتاً إلى خطورة استخدام الفكر والعقيدة لتحقيق أغراض سياسية، مبينا ن الدول الأوروبية تمارس أفعالاً متناقضة في سياستها تجاه الإرهابيين من مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وغيرهما، وهو ما يشكل ضرراً على مصالحها وأمنها.