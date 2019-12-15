الشعب الحزبية في جامعة البعث تبدأ مؤتمراتها الانتخابية

بدأت الشعب الحزبية في جامعة البعث عقد مؤتمراتها الانتخابية بحضور وإشراف الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة المركزية رئيس مكتب العمال والفلاحين، حيث عقدت الشعبة الحزبية الثانية مؤتمرها الانتخابي لاختيار قيادة الشعبة وممثلي مؤتمر الفرع.

وأشار الرفيق عزوز إلى أن الاستحقاق الانتخابي يجسد أحد أهم المحطات الديمقراطية في حياة الحزب ويثبت أن البعث قادر على تجديد نفسه والتأقلم مع المتغيرات كافة، موضحاً أن هذه المرحلة هي الثانية بعد إنجاز انتخابات الفرق الحزبية، وكان توجيه الرفيق الأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية المتابعة في عملية الانتخابات على مستوى الشعب، داعياً الناخبين لجعل دائرة اختيارهم واسعة من ذوي الكفاءة، والأقدر على تحمل المسؤولية، ويخدم جامعته ورفاقه وحزبه. وأشار الرفيق عزوز إلى أن القيادة الحزبية أصرت على ضرورة تمثيل الشباب في الانتخابات لما لهم من دور في عمليتي التنمية وإعادة الإعمار، كما استعرض أبرز الأحداث والمستجدات السياسية والميدانية مؤكداً أن الجيش العربي السوري يسطر البطولات والإنجازات على مساحة الوطن، وما نراه من تشديد الحصار الاقتصادي على المواطن نتيجة للتقدم الذي يحرزه بواسل قواتنا المسلحة.

حضر المؤتمر الرفيق الدكتور فائق شدود امين الفرع و الرفاق الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس الجامعة ومحافظ حمص طلال البرازي.