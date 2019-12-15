الهلال: الرياضة كانت بصلب اهتمام الرفيق الأمين العام للحزب ومتابعته الدائمة

نقل الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب تحية ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية للرياضيين كافة، وذلك خلال افتتاحه مؤتمر فرع دمشق للاتحاد الرياضي مشيراً إلى اهتمام الرفيق الأمين العام ودعمه الدائم للرياضة والرياضيين والتوجيهات الدائمة للارتقاء بالعمل الرياضي ليصل إلى أوجه.
كما نوه الهلال إلى أن الانتخابات الديمقراطية التي تجري على صعيد الأندية الرياضية واللجان التنفيذية في الاتحاد كانت من ضمن رؤية القيادة لإتاحة المجال للرياضيين باختيار قياداتهم وإيصال من يرونه مناسباً للمواقع القيادية.
وشدد الرفيق الهلال على ضرورة تحلي الرياضيين بالأخلاق والروح الرياضية واختيار الشخصيات الكفوءة والمناسبة وما يمليه ضميرهم عليهم في خياراتهم وأن يبتعدوا عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية في خياراتهم.
وفي ختام حديثه أكد الرفيق الهلال ضرورة أن تكون القيادات على قدر الثقة الممنوحة لها من قبل الرياضيين وعلى قدر الاهتمام والمتابعة المقدمة للرياضة من قبل القيادة على رأسها الأمين العام للحزب.
وطرح خلال المؤتمر عدد من المداخلات الرياضية التي ركزت على ضرورة رفد الأندية بالدعم المادي الكافي وتخصيص أندية لجرحى الجيش العربي السوري.
حضر المؤتمر الرفيق عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية للحزب والرفاق أمينا فرع دمشق وريف دمشق ورئيس الاتحاد الرياضي العام ومحافظ ريف دمشق.
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