الهلال: الرياضة كانت بصلب اهتمام الرفيق الأمين العام للحزب ومتابعته الدائمة

نقل الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب تحية ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية للرياضيين كافة، وذلك خلال افتتاحه مؤتمر فرع دمشق للاتحاد الرياضي مشيراً إلى اهتمام الرفيق الأمين العام ودعمه الدائم للرياضة والرياضيين والتوجيهات الدائمة للارتقاء بالعمل الرياضي ليصل إلى أوجه.

كما نوه الهلال إلى أن الانتخابات الديمقراطية التي تجري على صعيد الأندية الرياضية واللجان التنفيذية في الاتحاد كانت من ضمن رؤية القيادة لإتاحة المجال للرياضيين باختيار قياداتهم وإيصال من يرونه مناسباً للمواقع القيادية.