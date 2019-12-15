الوفاء للمقاومة: التدخل الأمريكي فاضح في الشؤون اللبنانية الداخلية

أدان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية النائب اللبناني محمد رعد التدخل الأمريكي الفاضح في الشؤون اللبنانية الداخلية.

وقال رعد في كلمة له اليوم إن “الجانب الأمريكي وضع ثقله في معركة الضغط الاقتصادي على لبنان بهدف إلغاء المقاومة خدمة لمصالح الكيان الإسرائيلي المحتل تمهيدا لجر لبنان للقبول بشروط العدو ومطامعه” مشددا على أن لبنان رفض التنازل عن شبر واحد من ترابه ومياهه وسيواجه هذه المخططات بمقاومته وشعبه.

بدوره أدان اللقاء الإسلامي الوطني في لبنان في بيان له التدخلات الأمريكية في الشؤون اللبنانية وأساليب الضغط والإملاءات التي تمارسها الولايات المتحدة عليه مؤكدا أن هذه الحملة الأمريكية الصهيونية تستهدف لبنان ومقاومته ووحدته الداخلية.