درعا.. إنارة اكبر شجرة عيد ميلاد بالوطن العربي في بلدة بصير

تحت شعار “شجرة وطن من حوران إلى سورية” وبمناسبة عيد الميلاد المجيد, أضاءت بلدة بصير بريف درعا الشمالي الغربي شجرة الميلاد وسط ساحة كنيسة القديس جوارجيوس للروم الملكيين الكاثوليك بطول 29 مترا وقاعدة 12 متر تنيرها مليون لمبة إنارة صغيرة إضافة لافتتاح مغارة جوارها وسط أجواء من الفرحة والبهجة عمت البلدة التي جمعت أبناء درعا من مختلف الأطياف.

وكانت كنيسة القديس مخائيل للروم الأرثوذكس ومارلياس في مدينة إزرع بريف درعا أضاءت شجرة عيد الميلاد وافتتحت مغارة الميلاد احتفالاً باقتراب عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام بمشاركة فعاليات أهلية من أبناء إزرع.

أهالي بلدتي بصير وازرع الذين شاركوا في الفعاليات الدينية والاحتفالات التي أقيمت أكدوا أن للاحتفال بعيد الميلاد هذا العام نكهة مختلفة وخاصة أنه يتزامن مع الانتصار على الإرهاب, مبينين أن الفرح الذي ارتسم على الوجوه جاء بعد إعادة الأمن والاستقرار إلى درعا،وأن أبناء درعا يتشاركون اليوم بكل المحبة والفرح إضاءة شجرة الميلاد.

حضر الفعالية الدكتور الرفيق محسن بلال عضو القيادة المركزيه للحزب ،ومحافظي درعا والسويداء،وأمين فرع الحزب في السويداء ،ومطران بصرى وحوران وجبل العرب السيد الياس الدبعي ،وعدد من رجال الدين في محافظتي درعا والسويداء.

البعث ميديا ||درعا – دعاء الرفاعي