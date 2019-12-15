شخصيات لبنانية: زيادة التنسيق والتواصل مع سورية

طالب وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد إلى الإسراع بتشكيل حكومة لبنانية تلتزم بالثوابت الوطنية وتتواصل مع الشقيقة سورية لما في ذلك من مصلحة للبنان.

وشدد مراد في كلمة له اليوم على “أهمية استخراج الثروات النفطية والمحافظة على الثروة المائية التي يطمع بها العدو الإسرائيلي والذي لا يكف عن محاولات سرقة هذه الثروات”.

بدوره جدد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى فوعاني الدعوة إلى تمتين العلاقات مع سورية.

وقال فوعاني خلال لقاء سياسي: يجب الاستفادة مما يحصل في محيطنا لتمتين العلاقات مع الشقيقة سورية وفتح باب الحوار المباشر والتنسيق مع الدولة السورية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولا سيما ملف إعادة المهجرين السوريين إلى مناطقهم.

ودعا فوعاني إلى التنبه لما يحصل من استهداف ممنهج لخط المقاومة والممانعة من قبل المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة والوقوف في وجه العدوانية الإسرائيلية المستمرة ومحاولات الخارج استغلال الوضع في لبنان والمنطقة لتمرير صفقات تستهدف شعوبنا.

وفي سياق آخر أعلن عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن أميركا اختارت أن تكون في الموقع المعادي للبنان واصفا زيارة الموفد الأميركي ديفيد هيل للبنان بالمسمومة والمشؤومة لأنها تستهدف تحريض اللبنانيين وإشعال نار الفتنة الداخلية كما تستهدف قوة لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي.

وأوضح قاووق أن المشروع الأميركي في لبنان بات مفضوحا ومكشوفا في أهدافه وأدواته وأساليبه لذا من الطبيعي أن نقف علنا في مواجهة مشاريع أميركا ولا نسمح لها بأن تحقق أي مكاسب على حساب المقاومة.